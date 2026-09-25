В Карагандинской области за восемь месяцев провели 288 земельных проверок

В Карагандинской области предприниматели напрямую обсудили с контролирующими органами то, что чаще всего становится причиной споров и проверок. Речь шла о земле, налогах, торговых надбавках, трудовом законодательстве, санитарных требованиях и пожарной безопасности, передает BAQ.KZ.

Одной из самых заметных тем стали земельные вопросы. За восемь месяцев в регионе провели 288 проверок, которые охватили более 273 тысяч гектаров.

Специалисты разъяснили, что чаще всего претензии возникают из-за нецелевого использования участков и земель, которые долго не осваиваются. Бизнесу объяснили, как устранять такие нарушения и что учитывать, чтобы не доводить ситуацию до повторных проверок.

Что еще обсуждали

Предпринимателей интересовали изменения в законодательстве и порядок действий, если нарушение уже выявлено.

На встрече работали представители налоговой службы, земельного контроля, ДЧС, санитарно-эпидемиологического и медицинского контроля, инспекции труда, департамента торговли и защиты прав потребителей.

Бизнес смог напрямую задать вопросы и рассказать о проблемах, возникающих во время проверок.

В Палате предпринимателей подчеркнули, что для компаний имеет значение не только сам контроль. От госорганов ждут понятных требований, законных процедур и предсказуемости, чтобы нарушения можно было предупредить заранее, а не разбираться с последствиями уже после проверки.

Проверки должны быть понятными

Отдельный акцент сделали на профилактике нарушений. Контролирующие органы представили итоги работы за восемь месяцев и рассказали об изменениях в правилах.

Встречу модерировал заместитель акима Карагандинской области Шынгыс Суюнбаев.

Единый день отчета органов контроля и надзора проводят ежегодно в последний четверг сентября. Его смысл в том, чтобы бизнес и госорганы разбирали спорные вопросы до того, как они превращаются в штрафы, санкции и длительные разбирательства.