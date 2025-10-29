В Карагандинской области продолжается авиапатрулирование территорий, в ходе которого специалисты считают диких животных и выявляют браконьеров, передает BAQ.KZ.

Операцию проводят сотрудники региональной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с природоохранной полицией.

Авианаблюдения уже прошли в Каркаралинском районе — на территории Каркаралинского национального природного парка и Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира. С воздуха инспекторы заметили 298 архаров, 12 маралов, 15 лосей и около 20 тысяч сайгаков.

Во время облета полицейские задержали браконьеров, у которых нашли незарегистрированное оружие. Оно было изъято, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Авиамониторинг в рамках ОПМ "Браконьер" также прошел в Актогайском и Шетском районах, где нарушений не выявили, но посчитали 137 архаров и 7 косуль.

В Бухар-Жырауском районе во время облета снова был обнаружен браконьер с незарегистрированным оружием — его также передали в опорный пункт полиции.