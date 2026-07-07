В Карагандинской области планируют локализовать производство современных дождевальных машин американской компании Valley, передает BAQ.KZ.

Соответствующее соглашение подписали завод "Имсталькон", компания Valley и "Евразия Инвест LTD". Проект представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Осакаровский район.

По словам учредителя компании "Евразия Инвест LTD" Ивана Георгиади, локализация позволит обеспечить казахстанских аграриев современной техникой, запасными частями и сервисным обслуживанием.

"Мы подписали соглашение с заводом "Имсталькон" и компанией Valley о локализации производства дождевальных машин на территории Карагандинской области. Это позволит обеспечить отечественных сельхозпроизводителей современной техникой, запасными частями и качественным сервисным обслуживанием", – сообщил Иван Георгиади.

Площадь орошаемых земель увеличат до 10 тысяч гектаров

Параллельно компания продолжает реализацию программы развития орошаемого земледелия. Уже в этом году площадь поливных земель планируется увеличить до 10 тысяч гектаров.

На полях устанавливают современные дождевальные машины Valley, при этом основные материалы закупаются у предприятий Карагандинской области, а строительно-монтажные работы выполняют местные подрядчики.

ИИ будет управлять поливом

Инвесторы также представили цифровую платформу управления орошением Valley.

Система использует искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и полевые датчики, чтобы в режиме реального времени контролировать состояние почвы и растений, рассчитывать потребность культур во влаге и формировать рекомендации по поливу.

Строят элеваторы, овощехранилища и молочную ферму

Кроме проекта по орошению, компания реализует сразу несколько крупных проектов в агропромышленном комплексе.

В селе Родниковском мощность действующего элеватора планируют увеличить до 50 тысяч тонн, а в поселке Молодежный построят новый элеватор аналогичной мощности.

Также площадь посадки картофеля увеличена до 900 гектаров. До конца года планируется построить шесть современных овощехранилищ общей вместимостью 46 тысяч тонн.

Помимо этого завершается первый этап строительства современной товарно-молочной фермы. На предприятии создадут единый цифровой центр управления, который объединит все производственные процессы – от посевной кампании и полива до производства молока.

По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, реализация подобных проектов позволит создать новые рабочие места, укрепить продовольственную безопасность и повысить эффективность сельского хозяйства региона.