В Министерстве промышленности и строительства Казахстана подписали долгосрочный контракт между АО "Жезказганредмет" и британской компанией Maritime House Ltd. на переработку ренийсодержащего сырья, передает BAQ.KZ.

Соглашение рассчитано на пять лет, а его общая стоимость составляет 107 млн долларов.

В рамках договора в городе Сарань Карагандинской области планируется реализовать инвестиционный проект по производству металлического рения из вторичного сырья. Объем инвестиций составит 30 млн долларов.

Как отметили в Министерстве промышленности и строительства, долгосрочный контракт позволит обеспечить стабильную работу будущего предприятия и станет новым этапом промышленного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.

В ведомстве также подчеркнули, что развитие глубокой переработки сырья и создание высокотехнологичных производств помогут увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке критически важных минералов.

Что такое рений?

Рений – один из самых редких и дорогих металлов в мире. Он используется при производстве авиационных и космических двигателей, электроники, медицинского оборудования и других высокотехнологичных изделий. Спрос на этот металл в мире продолжает расти.