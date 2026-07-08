В Карагандинской области запустят производство редкого металла за $30 млн
В Сарани планируют наладить выпуск металлического рения из вторичного сырья.
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В Министерстве промышленности и строительства Казахстана подписали долгосрочный контракт между АО "Жезказганредмет" и британской компанией Maritime House Ltd. на переработку ренийсодержащего сырья, передает BAQ.KZ.
Соглашение рассчитано на пять лет, а его общая стоимость составляет 107 млн долларов.
В рамках договора в городе Сарань Карагандинской области планируется реализовать инвестиционный проект по производству металлического рения из вторичного сырья. Объем инвестиций составит 30 млн долларов.
Как отметили в Министерстве промышленности и строительства, долгосрочный контракт позволит обеспечить стабильную работу будущего предприятия и станет новым этапом промышленного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.
В ведомстве также подчеркнули, что развитие глубокой переработки сырья и создание высокотехнологичных производств помогут увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке критически важных минералов.
Что такое рений?
Рений – один из самых редких и дорогих металлов в мире. Он используется при производстве авиационных и космических двигателей, электроники, медицинского оборудования и других высокотехнологичных изделий. Спрос на этот металл в мире продолжает расти.
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