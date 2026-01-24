  • 24 Января, 03:07

В Карагандинской области заработал современный центр оперативного управления полиции

В Бухар-Жырауском районе начал работу новый центр оперативного управления полиции с современным цифровым оборудованием.

Сегодня, 02:22
АВТОР
Polisia.kz Сегодня, 02:22
Сегодня, 02:22
92
Фото: Polisia.kz

В Бухар-Жырауском районе начал работу новый центр оперативного управления полиции с современным цифровым оборудованием, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Центр обеспечивает круглосуточный контроль за обстановкой, включая видеосигнал с камер в автомобилях скорой помощи, дронах и видеорегистраторах участковых.

К центру уже подключены 1500 из 3000 камер видеонаблюдения района, а также 940 из 1523 камер образовательных учреждений. Это позволяет постоянно мониторить общественную безопасность, предотвращать правонарушения и ускорять раскрытие преступлений.

Начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов отметил, что внедрение цифровых технологий существенно повышает уровень безопасности. Центр работает в рамках программы "Закон и порядок", а его функционал будет расширяться и дальше.

