В Бухар-Жырауском районе начал работу новый центр оперативного управления полиции с современным цифровым оборудованием, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Центр обеспечивает круглосуточный контроль за обстановкой, включая видеосигнал с камер в автомобилях скорой помощи, дронах и видеорегистраторах участковых.

К центру уже подключены 1500 из 3000 камер видеонаблюдения района, а также 940 из 1523 камер образовательных учреждений. Это позволяет постоянно мониторить общественную безопасность, предотвращать правонарушения и ускорять раскрытие преступлений.

Начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов отметил, что внедрение цифровых технологий существенно повышает уровень безопасности. Центр работает в рамках программы "Закон и порядок", а его функционал будет расширяться и дальше.