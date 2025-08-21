В Карагандинской области завершается строительство современного полигона ТБО
Новый полигон твёрдых бытовых отходов откроется в Абае уже в сентябре.
В городе Абай строится современный полигон твердых бытовых отходов. Готовность объекта составляет 90%, а ввод в эксплуатацию запланирован уже в сентябре этого года, передает BAQ.KZ.
Полигон создаётся как полноценный комплекс с административным зданием, медицинским пунктом и всей необходимой инфраструктурой для персонала. Здесь установят линию сортировки отходов мощностью до 15 тысяч тонн в год, пресс-станки и оборудование для переработки пластика. Также обустроены площадки для временного хранения сырья, траншеи для захоронения отходов и электронные автомобильные весы с системой фиксации номеров.
Эксплуатировать объект будет специализированное предприятие, которое займётся сбором, сортировкой и переработкой отходов. В Абайском районе появятся новые рабочие места, а жители получат гарантии экологической безопасности и современный контроль за состоянием окружающей среды.
Строительство современного полигона ТБО позволит улучшить экологическую ситуацию, внедрить технологии переработки и создать дополнительные рабочие места.
До 2027 года в Карагандинской области планируется построить ещё несколько подобных объектов, включая завод по энергетической утилизации твёрдых бытовых отходов в Караганде.
