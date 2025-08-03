В Каратальском районе объявили победителей конкурса "Мерейлі отбасы-2025"
Две семьи получили путёвку для участия в областном этапе.
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В Каратальском районе жетысуйской области прошла церемония награждения победителей конкурса "Мерейлі отбасы-2025", передает BAQ.KZ.
В этом году на районный этап конкурса поступили заявки от 38 семей, и по решению комиссии были определены победители.
С поздравительной речью к участникам обратился заместитель акима Каратальского района Айбек Онгаров, который вручил награды победителям. По итогам конкурса:
Гран-при завоевала семья Биболовых (семья железнодорожников).
I место – семья Абылхановых (семья, работающая в сфере искусства и культуры).
II место – семья Омиралиевых (семья, трудящаяся в сфере образования и воспитания).
III место – семья Телгараевых (творческая семья, работающая в культурной сфере).
Кроме того, за активное участие семья Нусипкожановых была награждена Благодарственным письмом акима района.
По итогам конкурса две семьи-победителя получили путёвку для участия в областном этапе. В завершение мероприятия зрителям была представлена концертная программа, подготовленная артистами районного Дома культуры.
Конкурс "Мерейлі отбасы-2025" внёс значительный вклад в укрепление и популяризацию семейных ценностей, продолжая традицию широкой поддержки образцовых семей.
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