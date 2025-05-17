17 мая 2025 года во всех населённых пунктах Каратальского района в рамках Республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" был проведён масштабный субботник. Основной целью мероприятия стало улучшение санитарного состояния населённых пунктов, повышение экологической культуры и формирование бережного отношения к окружающей среде.

В субботнике приняли активное участие сотрудники государственных учреждений, представители сфер образования и здравоохранения, молодёжные организации, волонтёры, а также неравнодушные жители района. Все работы были организованы слаженно и охватили как центральные улицы, так и дворовые территории.

В рамках мероприятия была проведена санитарная очистка территорий: собран бытовой мусор, ликвидированы стихийные свалки, спилены сухие и аварийные деревья, обрезаны кустарники. Особое внимание уделено благоустройству зелёных зон — осуществлены полив и орошение деревьев, кустарников и клумб.

Экологическая акция "Таза Қазақстан" направлена на улучшение экологической обстановки и вовлечение населения в заботу о природе. Ежегодное участие Каратальского района в подобных инициативах свидетельствует о высоком уровне гражданской ответственности его жителей.

Проведённый субботник стал очередным шагом на пути к чистой, ухоженной и экологически безопасной среде. Подобные мероприятия способствуют не только физическому очищению территории, но и формированию экологически сознательного общества, заботящегося о будущем своей малой родины.