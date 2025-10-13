  • 13 Октября, 04:48

В Каркаралинских горах спасли заблудившихся туристов

В Карагандинской области спасатели нашли трёх туристов, заблудившихся в горах на территории Каркаралинского национального парка, передает BAQ.KZ. Утром они отправились на прогулку и потеряли ориентиры.

Для обследования местности сотрудники МЧС использовали беспилотный летательный аппарат. В результате поисков туристов обнаружили в восьми километрах от Каркаралинска. По данным МЧС, медицинская помощь им не потребовалась.

