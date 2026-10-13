В Каспии у берегов Казахстана появился новый остров

В северной части Каспийского моря, недалеко от острова Кулалы, обнаружили новый участок суши. Учёные связывают появление таких островов с падением уровня моря, которое угрожает экосистеме, судоходству и прибрежной инфраструктуре. Об этом сообщает Khaleej Times.

Новый остров обнаружили во время аэрофотосъёмки. По словам эколога Данияра Акимжанова, за последние четыре-пять лет в районе Кулалы появилось несколько подобных участков. Некоторые достигают километра в длину и 200–300 метров в ширину. На них уже растёт растительность, замечены дикие кабаны и волки. По данным Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря, с 1996 по 2025 год уровень воды в этом секторе снизился примерно на 2,45 метра. В июле 2026 года на станции мониторинга острова Кулалы зафиксировали средний уровень минус 29,42 метра — самый низкий за период наблюдений.

Среди причин обмеления учёные называют изменение климата, усиление испарения, сокращение речного притока и деятельность человека, включая строительство водохранилищ и орошение земель. По данным спутниковых исследований, с 2016 по 2025 год в некоторых районах северо-восточного Каспия береговая линия Казахстана отступила более чем на 20 километров. Обмеление угрожает и каспийскому тюленю — единственному морскому млекопитающему Каспия, находящемуся под угрозой исчезновения.

Из-за изменения береговой линии острова, где животные отдыхают и размножаются, могут соединяться с материком, делая тюленей более уязвимыми перед людьми и хищниками. Тёплые зимы также влияют на устойчивость льда, необходимого для размножения. Снижение уровня воды создаёт риски для портов, судоходства, рыболовства и прибрежной инфраструктуры. Исследователи предупреждают, что падение уровня Каспия на 5–10 метров может серьёзно нарушить работу экосистем и поставить под угрозу гражданские и промышленные объекты стоимостью в миллиарды долларов.