В Каспийское море выпущены две тонны мальков лососевых пород
Проект нацелен на выращивание до 5 000 тонн товарной рыбы в год.
В Мангистауской области начался новый этап развития морской аквакультуры: в Каспийское море выпущено около 2000 килограммов мальков лососевых пород, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Мероприятие проводится в рамках проекта ТОО "Organic Fish" на территории Каракиянского района. Всего в море было выпущено 9 890 мальков весом по 200 граммов каждый.
По данным областного управления рыбного хозяйства, проект нацелен на выращивание до 5 000 тонн товарной рыбы в год в морской акватории. В 2026 году ожидается получить первые 300 тонн продукции, а к 2028 году планируется достигнуть полной мощности — 5 000 тонн в год.
Представители управления подчеркнули, что проект ТОО "Organic Fish" станет первым крупным проектом морского фермерства в Казахстане и Центральной Азии на Каспийском море, открывая новый этап развития рыбного хозяйства региона.
Напомним, в 2025 году в порту Курык были установлены первые сетчатые садки для разведения лосося в естественной среде. Каждый садок имеет окружность 120 метров и глубину 25 метров, и на первом этапе предполагается производство от 300 до 1 600 тонн рыбы в первые два года с последующим увеличением до 5 000 тонн в год.
