В Каспийском море произошел разлив нефти из-за поврежденного трубопровода
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В азербайджанском секторе Каспийского моря зафиксирован разлив нефти после повреждения подводного трубопровода. Об этом сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). По данным компании, 19 июня в профильные службы производственного объединения «Азнефть» поступила информация о загрязнении в районе пляжа Дюбенди. Во время обследования специалисты обнаружили нефтяное пятно в акватории. Первоначально источник утечки установить не удалось.
Позже выяснилось, что нефть попала в море из подводного трубопровода. По предварительной версии, коммуникации были повреждены якорем судна. После обнаружения утечки транспортировку нефти по трубопроводу остановили. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб, начались ремонтно-восстановительные работы.
В SOCAR заявили, что мероприятия проводятся совместно с МЧС Азербайджана и специалистами «Азнефти». В компании подчеркнули, что ситуация находится под контролем.
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