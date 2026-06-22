В Катаре произошел взрыв на ключевом газоперерабатывающем комплексе

В Катаре произошла крупная авария на газоперерабатывающем комплексе Барзан, который считается одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны. В результате взрыва и последовавшего пожара пострадали не менее 54 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

По данным агентства Reuters со ссылкой на МВД Катара, инцидент произошел вечером 21 июня в промышленном городе Рас-Лаффан во время запуска производственных мощностей. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар, который удалось локализовать силами экстренных служб.

Предварительной причиной происшествия названа техническая неисправность. Власти заявляют, что угрозы для населения нет, однако поисково-спасательная операция продолжается.

Комплекс Барзан играет важную роль в энергетической системе Катара. Предприятие способно перерабатывать до 1,4 млрд кубических футов природного газа в сутки и обеспечивает топливом внутренний рынок страны, включая электростанции и промышленные объекты.

Завод расположен в Рас-Лаффане – крупнейшем центре производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре. Совокупная мощность расположенных здесь производственных линий достигает 77 млн тонн СПГ в год.

На данный момент информации о возможном влиянии аварии на экспортные поставки газа не поступало. Власти и оператор объекта продолжают расследование причин произошедшего.