В Катон-Карагае фотоловушка сняла снежного барса с тремя детенышами
В Катон-Карагайском национальном парке зафиксировали редкие кадры — в объектив фотоловушки попала самка снежного барса вместе с тремя детенышами, сообщает BAQ.kz.
Пресс-служба Катон-Карагайского национального парка опубликовала уникальное видео, на котором запечатлена самка снежного барса с тремя детенышами.
По информации нацпарка, такие кадры считаются большой редкостью. Детеныши ирбиса остаются рядом с матерью примерно до двух лет. В этот период они осваивают навыки охоты, учатся ориентироваться в горах и избегать опасностей.
Специалисты отмечают, что появление сразу трех детенышей — важный сигнал для сохранения популяции этого краснокнижного хищника. Катон-Карагайский национальный парк остается одной из ключевых территорий обитания снежного барса в Казахстане.
