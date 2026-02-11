В Катон-Карагайском национальном парке зафиксировали редкие кадры — в объектив фотоловушки попала самка снежного барса вместе с тремя детенышами, сообщает BAQ.kz.

Пресс-служба Катон-Карагайского национального парка опубликовала уникальное видео, на котором запечатлена самка снежного барса с тремя детенышами.

По информации нацпарка, такие кадры считаются большой редкостью. Детеныши ирбиса остаются рядом с матерью примерно до двух лет. В этот период они осваивают навыки охоты, учатся ориентироваться в горах и избегать опасностей.

Специалисты отмечают, что появление сразу трех детенышей — важный сигнал для сохранения популяции этого краснокнижного хищника. Катон-Карагайский национальный парк остается одной из ключевых территорий обитания снежного барса в Казахстане.