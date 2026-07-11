В Катон-Карагае прошел уникальный поэтический вечер

В Восточно-Казахстанской области стартовал международный фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира».

Открытие мероприятия ознаменовалось соревнованиями по кокпару. В течение двух дней за победу будут бороться команды, прибывшие из разных регионов.

Затем на территории историко-культурного комплекса «Долина царей» у села Берель провели поминальный ас, посвящённый 100-летию со дня рождения известного поэта Актана Нурбаева. В мероприятии участвовали писатели, деятели культуры и родственники поэта.

Вечером несколько десятков гостей собрались на республиканский фестиваль поэзии «Төр Алтай Ақтанын жырлайды». В окружении гор звучали стихи, это событие посетил и аким Восточно- Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

«Священный Төр Алтай - это край, где заснеженные вершины словно разговаривают с небом, прозрачные родники исполняют мелодию вечности, где стоит лишь прикоснуться к камню и оживает история, а земля щедро одаривает своими богатствами. Не только родиться здесь, но и просто собраться на этой земле - уже большое счастье. Сегодня мы здесь, чтобы вместе на общенациональном уровне отметить 100-летие выдающегося поэта Актана Нурбаева, который родился в этих местах. Для нас этот юбилей - торжество казахской поэзии, гордость Алтая и праздник национального духа», - сказал глава региона.

На празднике поэзии свои произведения прочитали известные поэты и литераторы, прибывшие со всей страны. Среди участников: Ербол Алшынбай (область Абай), Индира Кереева (Актюбинская область), Шерхан Талап (Астана), Дильда Уалибек (Астана), Айбек Оралхан (Павлодарская область), Пиржан Сандыбай (Кызылординская область), Аскерхан Актай (Восточно-Казахстанская область), Муратхан Кенжеханулы (ВКО), Олжас Керейхан (ВКО), Оразай Женисулы (ВКО), Кызырбек Дургинбайулы (ВКО), Есенбол Наурызбай (ВКО), Естай Жанабай (ВКО), Кумар Зиятхан (ВКО) и Максат Дауылбайулы (г.Астана). Каждый из них получил денежное вознаграждение в размере полумиллиона тенге.

Кроме того, пройдет республиканский айтыс акынов «Ақтанымын Алтайдың». Вечером на сцену выйдут артисты из Казахстана, Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Монголии, Узбекистана, Каракалпакстана (Республика Узбекистан), Башкортостана (Российская Федерация), Республики Тыва (Российская Федерация). Главным хедлайнером вечера станет Димаш Кудайберген.