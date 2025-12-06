В Катон-Карагае открытие нового ресторана обеспечило создание рабочих мест для сельчан
Программа "Ауыл Аманаты" продолжает усиливать предпринимательскую активность.
В Катон-Карагайском районе продолжается реализация проектов в рамках программы "Ауыл Аманаты", направленной на поддержку сельского предпринимательства и развитие туристического потенциала региона, передаёт BAQ.KZ.
Одним из очередных успешных проектов стало открытие современного ресторана, построенного руководителем сельхозкооператива "Ұлназ" Тлеубеком Мусабаевым. Предприниматель получил льготный кредит в размере 31,2 млн тенге и завершил строительство объекта, который уже начал работу.
Открытие ресторана позволило создать новые рабочие места для местных жителей и повысить качество сервиса для туристов, приезжающих в живописный Катон-Карагайский район.
По словам Тлеубека Мусабаева, участие в программе открыло реальные возможности для развития бизнеса и внесения вклада в экономику родного села. В дальнейшем предприниматель планирует расширять спектр услуг.
