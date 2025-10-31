За девять месяцев 2025 года Казахстан посетили свыше 12,2 миллиона иностранных граждан, что на 730 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazakh Tourism.

Особенно заметен рост туристического потока из стран дальнего зарубежья, не входящих в СНГ. В пятёрку лидеров вошли Китай, Индия, Турция, Германия и Южная Корея.

Китай — уверенный лидер.

Более 693 тысяч граждан КНР посетили Казахстан — это на 42% больше, чем годом ранее. Рост интереса связан с безвизовым режимом, расширением авиасообщения и активным продвижением Казахстана на китайском туристическом рынке.

Индия — стабильно высокий интерес.

С начала года Казахстан посетили около 113 тысяч индийских граждан, что также превышает показатели 2024 года.

Турция — активный деловой и культурный обмен.

Более 103 тысяч визитов зафиксировано со стороны турецких граждан. Этому способствуют частые авиарейсы, совместные культурные проекты и деловые контакты.

Германия — интерес к этнотуризму и природе.

В Казахстан приехали свыше 81 тысячи граждан Германии. Иностранцы выбирают страну за природные пейзажи, историко-культурные объекты и возможность познакомиться с культурой казахстанских немцев.

Южная Корея — впечатляющий рост.

Количество визитов выросло на 25%, превысив 41,3 тысячи человек. Прямые рейсы, безвизовый режим и интерес к национальной кухне и культуре делают Казахстан всё более популярным направлением среди корейцев.

Эксперты отмечают, что динамика свидетельствует о повышении международного имиджа Казахстана и растущей роли страны в сфере туризма и деловых поездок.