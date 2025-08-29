После серии тёплых и солнечных дней Казахстан встречает погодный разворот — в страну начинает смещаться западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Казгидромет".

Это атмосферное явление принесёт с собой ощутимое понижение температуры на большей части территории страны, сообщает Казгидромет.

На севере и востоке Республики Казахстан уже в дневные часы ожидается заметное похолодание — столбики термометров опустятся до +12…+17°C. Такой температурный режим больше напоминает начало октября, чем конец августа.

Не останутся в стороне и южные регионы. Хотя здесь осень обычно наступает позже, на этот раз даже южане почувствуют перемены — жара спадёт до +23…+28°C. После затяжной волны высоких температур это станет настоящим дыханием осени.

И лишь запад страны пока останется под влиянием тёплых воздушных масс, поступающих с территории Ирана. Здесь, наоборот, прогнозируется усиление жары — воздух может прогреваться до +32…+37°C.

Синоптики предупреждают: с изменением погодных условий возможны порывистый ветер и кратковременные дожди в ряде регионов. Жителям рекомендуется следить за прогнозами и не забывать о сезонной одежде — особенно утром и вечером.