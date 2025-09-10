В Казахстан идет волна холодов, дождей и даже заморозков
Осень заявила о себе.
В ближайшие дни Казахстан окажется во власти сразу двух мощных атмосферных циклонов — северного и южного, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Их влияние приведет к резкому ухудшению погодных условий на большей части территории республики, особенно в северных, восточных и центральных регионах.
Сильные дожди, град и шквалы
С 11 сентября на севере, с 11 по 12 сентября на востоке, а с 11 по 13 сентября в центре страны ожидаются сильные дожди, местами возможен град и шквалистый ветер. В ночные и утренние часы — густые туманы, особенно в северо-западных, северных и восточных областях.
Пыльные бури и порывистый ветер
На юге страны прогнозируется пыльная буря, сопровождаемая усилением ветра, который также затронет большинство регионов страны.
Похолодание и заморозки
Температурный фон по стране заметно понизится:
-
Запад: ночью +5…+16 °C, днем +15…+25 °C
-
Северо-запад: ночью +1…+11 °C, местами заморозки до -2 °C, днем +8…+20 °C
-
Север: ночью +1…+7 °C, местами заморозки -2 °C, днем +8…+16 °C
-
Центр: ночью +1…+10 °C, на почве — заморозки до -2 °C, днем +10…+20 °C
-
Восток: ночью +1…+11 °C, днем +15…+23 °C
-
Юг: ночью +12…+20 °C, днем +23…+35 °C
-
Юго-восток: ночью +12…+17 °C, в горах +2…+7 °C, днем +24…+32 °C
Южный циклон принесет потепление
К концу недели юг и юго-восток окажутся под влиянием Южного циклона, который, несмотря на дожди, принесет кратковременное потепление.
