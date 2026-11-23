В Казахстан могут привезти новых лошадей Пржевальского уже в 2027 году
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Программа возвращения лошадей Пржевальского в Казахстан продолжается. В акклиматизационный центр в Чехии прибыл новый участник проекта – полуторагодовалый жеребец Бруно. В будущем он может присоединиться к группе животных, которых планируют отправить на историческую родину, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЭПР.
Как сообщает Пражский зоопарк, Бруно прибыл из шведского зоопарка Nordens Ark и уже присоединился к группе жеребцов. Некоторые из них могут отправиться в Казахстан в 2027 году. Однако участие самого Бруно в предстоящей транспортировке пока не подтверждено.
Подготовка животных к возвращению в дикую природу начинается задолго до перелета. В рамках международного проекта по восстановлению популяции лошадей Пржевальского отбор и акклиматизация будущих переселенцев проводятся за несколько месяцев до предполагаемой отправки.
Таким образом, работа по возвращению редких диких лошадей в казахстанские степи продолжается. Следующим важным этапом станет формирование группы животных, которые смогут отправиться в путь уже в 2027 году.
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