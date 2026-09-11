В Казахстан не пустили 252 тысячи куриных яиц из России
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На границе с Россией пресекли ввоз в Казахстан 252 тыс. куриных яиц без обязательных ветеринарных документов. Всю партию вернули обратно.
Нарушение выявили на ветеринарном контрольном посту «Жайсаң» в Актюбинской области. Груз перевозили из России в Байконыр.
При проверке автомобиля сотрудники территориальной инспекции выяснили, что на яйца отсутствуют необходимые ветеринарные сопроводительные документы.
По факту нарушения составили акт и административный протокол. Перевозчику разъяснили требования ветеринарного законодательства и правила перемещения подконтрольной продукции через государственную границу.
Партия из 252 тыс. яиц была возвращена в Российскую Федерацию.
В Комитете сообщили, что контроль за перемещением подконтрольной продукции через границу продолжается.