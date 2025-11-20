На государственной границе Казахстана выявлено очередное нарушение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

На ветеринарном контрольном посту "Сырым" инспекторы остановили грузовое транспортное средство, следовавшее из Самарской области России в Кызылординскую область. В ходе проверки выяснилось, что в автомобиле перевозилась крупная партия — 63 тысячи куриных яиц. Документарный контроль выявил серьёзное несоответствие: грузоотправитель, указанный в сопроводительных документах, отсутствует в реестре предприятий ЕАЭС, которым разрешено поставлять продукцию животного происхождения на территорию стран–членов Союза.

В связи с нарушением ветеринарно-санитарных норм груз был возвращён на территорию отправления. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 406 Кодекса об административных правонарушениях, ему назначен штраф и разъяснены требования действующих правил.

По данным ведомства, с начала 2025 года инспекторы на границе Казахстана со странами ЕАЭС проверили 57 185 транспортных средств и почти 738 тысяч тонн продукции животноводства. В результате проверок 1 020 грузовиков были отправлены обратно, составлено 397 административных протоколов, сумма штрафов достигла 19,7 миллиона тенге.

На пунктах пропуска при пересечении границы с третьими странами проверено 21 654 автотранспортных средства, 69 802 железнодорожных состава, 257 морских судов и более 2,1 млн тонн продукции животного происхождения. По итогам этих проверок 24 грузовых автомобиля были возвращены, а в отношении перевозчиков составлено 24 административных протокола.

Инспекторы подчеркивают, что контроль на границе остаётся жёстким, а нарушения ветеринарных требований неизбежно влекут возврат продукции и административные санкции.