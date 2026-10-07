В Казахстан планируют привлечь до 10 тысяч предпринимателей для запуска техкомпаний

В Казахстан планируют привлечь до 10 тысяч предпринимателей и создать для них инфраструктуру для запуска технологических компаний. Этот пункт вошел в меморандум о сотрудничестве вокруг проекта Digital Silk Road.

Документ подписал заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. В партнерстве участвуют Международный финансовый центр «Астана», «Казахтелеком», Network School Баладжи Шринивасана, Шервин Пишевар, Sofreh Capital, Edison и Alpha.

Digital Silk Road должен объединить дата-центры, спутники, космические вычислительные мощности и Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи. Sofreh Capital планирует войти в число партнеров-основателей совместного предприятия и заняться привлечением международного капитала и технологических партнеров.

Жаслан Мадиев заявил, что на базе этих направлений Казахстан рассчитывает создать международный технологический холдинг.

«Наша амбиция - построить на этой основе глобальный бизнес с капитализацией свыше $100 млрд, который укрепит технологические позиции Казахстана и создаст новые источники долгосрочного благосостояния страны», - отметил Жаслан Мадиев.

Шервин Пишевар ранее сообщил о планах открыть офисы в Казахстане, перевести сюда компанию и инвестировать в страну. Среди направлений нового партнерства названы робототехника, искусственный интеллект для управления оборудованием и автономными системами, космические технологии, малая ядерная энергетика, квантовые вычисления и критические материалы.

Network School уже начал работу в Казахстане. Вместе с проектом в страну приехали более 240 участников команды и международного технологического сообщества.

Пишевар и Баладжи Шринивасан рассчитывают содействовать привлечению до 10 тысяч предпринимателей.

«Мы также запускаем казахстанский венчурный фонд и венчурные студии, чтобы глобальные компании могли создаваться и развиваться прямо здесь, в Казахстане. А вместе с Баладжи Шринивасаном и Network School мы стремимся привлечь в Казахстан 10 тысяч предпринимателей и предоставить им всё необходимое, чтобы они смогли создать следующий Higgsfield технологическую компанию мирового уровня в сфере ИИ, родившуюся здесь», - отметил Шервин Пишевар.

Отдельно стороны намерены проработать создание венчурного фонда в юрисдикции Международного финансового центра «Астана», венчурных студий и казахстанского подразделения платформы Alpha. Фонд должен инвестировать в компании, работающие в Казахстане или размещающие здесь бизнес.

«Казахтелеком» участвует в строительстве Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и располагает магистральной сетью и дата-центрами. Компания ведет проект «Долина дата-центров».

В течение 100 дней после подписания стороны намерены согласовать план дальнейшей работы. Меморандум носит рамочный характер. Точные проекты, объемы инвестиций и условия участия должны быть закреплены отдельными соглашениями.