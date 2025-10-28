В Казахстан прибыл спецпредставитель Президента США
В Алматы начался визит специального представителя Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора и заместителя государственного секретаря США Кристофера Ландау, передает BAQ.KZ.
Программа визита включает встречи с представителями государственных структур и деловых кругов, на которых планируется обсудить перспективы казахско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Сегодня Серджио Гор и Кристофер Ландау провели встречу с руководителями американских компаний, работающих в Казахстане, где обсудили потенциал инвестиционного сотрудничества и расширение экономических связей.
Кроме того, американская делегация посетила музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и каток "Медеу".
Высоких гостей сопровождал руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебай.
