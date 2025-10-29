  • 29 Октября, 13:29

В Казахстан прибыли ключевые дипломаты США

Сегодня, 11:50
Спецпредставитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду, передает BAQ.KZ.

