В Казахстан прибыли ключевые дипломаты США
Сегодня, 11:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:50Сегодня, 11:50
138
Спецпредставитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Костанае КамАЗ насмерть сбил пенсионерку
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев