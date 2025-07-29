Главная транспортная прокуратура Казахстана провела серию проверок, направленных на выявление и пресечение схем незаконного ввоза подержанных автомобильных шин. Согласно требованиям Таможенного законодательства РК и норм ЕАЭС, ввоз бывших в употреблении шин (код ТН ВЭД 4012) допускается исключительно при наличии специального разрешения, поскольку такая продукция классифицируется как опасные отходы, передает BAQ.KZ.

Тем не менее, проверки показали, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности сознательно обходят запрет. Они импортируют подержанные шины в комплекте с колесными дисками, маскируя фактический характер товара. Только с апреля по июнь текущего года в одном из регионов зарегистрировано 159 таких случаев на общую массу почти 1,5 тыс. тонн. В другом регионе в предыдущие годы ввезено более 200 тонн аналогичной продукции.

Использование бывших в употреблении шин, не прошедших проверку и сертификацию, представляет потенциальную угрозу как для безопасности дорожного движения, так и для окружающей среды. Износ такого типа продукции не всегда заметен визуально, а повторная эксплуатация может привести к серьёзным последствиям.

После вмешательства прокуратуры Комитет государственных доходов усилил контроль над ввозом и обновил параметры системы управления рисками. Работа в этом направлении продолжается, особое внимание уделяется системной профилактике и цифровизации таможенного контроля.

Прокуратура напоминает: соблюдение экологических и технических норм является неотъемлемой частью ответственного бизнеса, особенно в сфере импорта и обращения с потенциально опасными отходами.