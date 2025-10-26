С 26 по 30 октября Казахстан посетят специальный посланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря Кристофер Ландо, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт Госдепартамента. Визит станет частью рабочей поездки американской делегации по странам Центральной Азии.

Американская сторона выражает заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и отмечает десятилетие партнёрства США и стран Центральной Азии в рамках дипломатической платформы C5+1, — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Особое внимание стороны намерены уделить торгово-инвестиционным возможностям, энергетическому взаимодействию и реализации совместных инициатив. После Астаны американская делегация продолжит рабочий тур в Узбекистане.