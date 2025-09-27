В Казахстан с визитом прибыл и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн
Сегодня, 13:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
86Фото: BAQ.KZ
В Астану с официальным визитом прибыл председатель Комиссии государственной безопасности и мира, исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, передаёт BAQ.KZ.
В аэропорту почётного гостя встретил Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр.
Позже в Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, на которых планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.
Самое читаемое
- Ермек Кошербаев: семь месяцев вице-премьерства
- В Туркестанской области учителя получили 4,2 млн тенге за несуществующие занятия
- Аида Балаева призвала женщин воспитывать в молодёжи культуру и толерантность
- "Нас оставили на произвол судьбы" - жители ЖК "Манхэттен" в Алматы просят помощи у властей
- Нацпарк "Бурабай" ответил на слухи о грязном воздухе на курорте