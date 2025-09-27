В Астану с официальным визитом прибыл председатель Комиссии государственной безопасности и мира, исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, передаёт BAQ.KZ.

В аэропорту почётного гостя встретил Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр.

Позже в Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, на которых планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.