В Казахстан с визитом прибыл и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн

Фото: BAQ.KZ

В Астану с официальным визитом прибыл председатель Комиссии государственной безопасности и мира, исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, передаёт BAQ.KZ

В аэропорту почётного гостя встретил Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр.

Позже в Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, на которых планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

 

