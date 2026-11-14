В Казахстан стали реже переезжать: число переселенцев достигло пятилетнего минимума

За девять месяцев 2026 года в Казахстан на постоянное место жительства переехали около 9 тысяч иностранцев. Это на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель стал минимальным за последние пять лет. Такие данные приводит Бюро национальной статистики со ссылкой на сведения Министерства внутренних дел.

За январь–сентябрь прошлого года в Казахстан переехали около 16,4 тысячи человек. Теперь поток переселенцев заметно сократился. Основными странами, откуда прибывают иностранцы, остаются Узбекистан, Россия и Китай. При этом доля переселенцев из стран СНГ за год уменьшилась с 82,7% до 69,5%.

Особенно заметен поток из Китая: на граждан этой страны приходится каждый пятый прибывший. Из 1795 человек, переехавших из КНР, 1783 являются этническими казахами. Одновременно сократилось и число казахстанцев, покидающих страну. За девять месяцев 2026 года на постоянное место жительства за рубеж выехали 3567 человек — на 40,3% меньше, чем годом ранее.

Больше всего эмигрантов направились в Россию — 1876 человек. Далее следуют Германия (598), Польша (264), Кыргызстан (193) и США (136). Несмотря на снижение миграционного потока, Казахстан сохраняет положительное миграционное сальдо. За девять месяцев оно составило 5404 человека, однако по сравнению с прошлым годом сократилось на 47%.

В этническом разрезе среди прибывших преобладают казахи — 4837 человек. Отрицательное миграционное сальдо зафиксировано среди немцев (минус 384 человека) и русских (минус 303 человека).