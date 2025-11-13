Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан представило проект приказа, направленный на совершенствование системы антитеррористической защиты объектов торговли и крупных торгово-развлекательных центров, передает BAQ.KZ.

Документ вносит изменения в предыдущий приказ от 5 октября 2023 года № 366-НҚ и разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305.

Проект предусматривает использование технических средств досмотра на объектах массового скопления людей, что позволит оперативно реагировать на угрозы террористического характера. Особое внимание уделено крупным торгово-развлекательным центрам, где применение таких мер будет зависеть от установленных уровней террористической опасности, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 611.

Кроме того, документ уточняет порядок заключения договоров с субъектами охранной деятельности, что позволит обеспечить профессиональный уровень безопасности в торговых комплексах. Подобные меры направлены на повышение защищенности посетителей и персонала объектов массового скопления.

Обсуждение проекта продлится до 26 ноября.