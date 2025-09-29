С начала 2025 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 9 586 этнических казахов. Всего с 1991 года в Казахстан переселились более 1 млн 157 тысяч соотечественников, передает BAQ.KZ.

По данным Минтруда, основная часть кандасов в текущем году приехала из Узбекистана (45,7%) и Китая (41,8%). Также переселенцы прибыли из Туркменистана (4,6%), Монголии (2,7%), России (2,6%) и других стран (2,6%).

По состоянию на 1 сентября 2025 года, среди переселенцев 58,7% составляют граждане трудоспособного возраста, 32,3% – несовершеннолетние, 9% – пенсионеры. При этом 15,4% кандасов имеют высшее образование, почти 30% – среднее специальное, более 52% – общее среднее, а 2,6% не имеют образования.

Переселенцы обосновались в разных регионах страны. Для их расселения определены трудодефицитные области – Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская.

Квота приема кандасов в этих регионах на 2025 год составляет 2 309 человек, из которых к 1 сентября переселены 1 467.

Для поддержки переселенцев предусмотрены субсидии: единовременная выплата на переезд в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи, а также компенсации за аренду жилья и коммунальные услуги в течение года – от 59 до 118 тыс. тг ежемесячно.

С начала года помощь получили 594 кандаса, из них 237 были трудоустроены на постоянную работу.

Кроме того, внедрен сертификат экономической мобильности, позволяющий кандасам приобрести или построить жилье, а также оплатить часть первоначального взноса по ипотеке. Поддержка предоставляется в размере 50% стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью на безвозмездной основе.