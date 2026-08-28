В Казахстан завезли 148 голов скота редкой породы

В Актобе доставили 148 голов крупного рогатого скота из Дании. Животные красной датской породы прибыли на ветеринарный контрольный пост Международного аэропорта имени Алии Молдагуловой, передает BAQ.KZ.

Перед отправкой скот отстоял 21-дневный карантин в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Казахстана.

Сейчас специалисты проверяют сопроводительные ветеринарные документы. Дальше животных ждет физический осмотр, во время которого сверят состояние их здоровья, идентификационные номера и соответствие бумаг установленным требованиям.

Если контроль пройдет без замечаний, стадо отправят в крестьянское хозяйство «Арыстанов» в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

Порода в мире встречается нечасто, ее поголовье оценивают примерно в 30 тысяч голов. Вывели красную датскую в 18–19 веках, скрестив местный скот с ангельнским и северошлезвигским.

Ценят ее за молоко. Отбор сначала шел по надоям, потом сместился в сторону жирномолочности, и по содержанию жира и белка красная датская обходит голштино-фризскую.

Для степного региона важна и вторая ее сторона. Порода вынослива, приспосабливается к разному климату, справляется с грубыми кормами и устойчива к маститу.

На ее основе в свое время вывели красную эстонскую, латышскую и белорусскую породы, так что в качестве улучшателя местного скота она используется давно.