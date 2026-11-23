В Караганду доставили 165 голов крупного рогатого скота симментальской породы из Чехии для хозяйства «Ақкөл-АГРО». Всего предприятие планирует закупить 330 голов. Вторую партию ожидают в декабре.

Проект реализуется при поддержке АО «СПК «KOKSHE» за счёт средств Аграрной кредитной корпорации. На покупку племенного скота хозяйству выделили 693 млн тенге по программе «Ігілік».

Кроме того, предприятие получило 1 млрд тенге по программе «Береке» на развитие племенного овцеводства.