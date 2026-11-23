В Казахстан завезли первую партию симментальского скота из Чехии
23 Ноября 2026, 03:18
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23 Ноября 2026, 03:1823 Ноября 2026, 03:18
29Фото: скриншот видео акимата Акмолинской области
В Караганду доставили 165 голов крупного рогатого скота симментальской породы из Чехии для хозяйства «Ақкөл-АГРО». Всего предприятие планирует закупить 330 голов. Вторую партию ожидают в декабре.
Проект реализуется при поддержке АО «СПК «KOKSHE» за счёт средств Аграрной кредитной корпорации. На покупку племенного скота хозяйству выделили 693 млн тенге по программе «Ігілік».
Кроме того, предприятие получило 1 млрд тенге по программе «Береке» на развитие племенного овцеводства.
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