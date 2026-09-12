В Казахстане 12 сентября пройдут мероприятия в поддержку семей в трудной жизненной ситуации

В Казахстане продолжается Неделя семьи. Сегодня, 12 сентября, по всей стране пройдут мероприятия, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основное внимание в этот день уделят вопросам финансовой устойчивости семей, повышению финансовой грамотности, доступности социальной помощи и информированию граждан о действующих мерах государственной поддержки.

Для семей будут организованы консультационные площадки с участием специалистов государственных органов, Центров поддержки семьи, социальных служб и неправительственных организаций.

Кроме того, в рамках Недели семьи запланированы благотворительные акции, направленные на оказание дополнительной помощи нуждающимся семьям.