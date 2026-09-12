В Казахстане 12 сентября пройдут мероприятия в поддержку семей в трудной жизненной ситуации
Основное внимание в этот день уделят вопросам финансовой устойчивости семей.
12 Сентября 2026, 09:29
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12 Сентября 2026, 09:2912 Сентября 2026, 09:29
152Фото: Pixabay.com
В Казахстане продолжается Неделя семьи. Сегодня, 12 сентября, по всей стране пройдут мероприятия, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Основное внимание в этот день уделят вопросам финансовой устойчивости семей, повышению финансовой грамотности, доступности социальной помощи и информированию граждан о действующих мерах государственной поддержки.
Для семей будут организованы консультационные площадки с участием специалистов государственных органов, Центров поддержки семьи, социальных служб и неправительственных организаций.
Кроме того, в рамках Недели семьи запланированы благотворительные акции, направленные на оказание дополнительной помощи нуждающимся семьям.
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