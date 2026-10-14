В Казахстане 19-летнего работника пункта выдачи заказов осудили за кражу товаров на 14,9 млн теңге
14 Октября 2026, 12:07
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14 Октября 2026, 12:0714 Октября 2026, 12:07
148Фото: BAQ.KZ
19-летний работник пункта выдачи заказов получил пять лет лишения свободы за хищение 195 товаров на сумму свыше 14,9 млн теңге.
Как установил суд, молодой человек оформлял заказы на маркетплейсе, приобретая различные товары, в том числе золотые изделия, одежду и продукты питания. При получении заказов он тайно похищал товары, подменяя их другими предметами либо оформляя возврат на склад.
В частности, заказав золотые серьги стоимостью 182 тыс. теңге, он вернул продавцу бижутерию вместо оригинального изделия.
Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Суд назначил ему пять лет лишения свободы и удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
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