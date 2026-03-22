В Казахстане 23 марта пройдут эко-акции в рамках «Тазару күні»
По всей стране запланированы различные экологические мероприятия.
Сегодня 2026, 15:28
Сегодня 2026, 15:28Сегодня 2026, 15:28
23 марта во всех регионах страны состоятся экологические акции в рамках общереспубликанской инициативы «Таза Қазақстан». Мероприятия приурочены к «Тазару күні» — одному из дней декады Наурызнама, передает BAQ.KZ.
«Тазару күні» символизирует объединение общества в стремлении сделать окружающую среду чище и подчеркнуть важность бережного отношения к природе.
В этот день по всей стране запланированы различные экологические мероприятия, в том числе акции «Мөлдір бұлақ» и «Таза өлке», уборка прибрежных и набережных территорий, а также посадка деревьев.
Организаторы призывают граждан принять активное участие в акциях и внести вклад в сохранение чистоты окружающей среды.
Самое читаемое