23 марта во всех регионах страны состоятся экологические акции в рамках общереспубликанской инициативы «Таза Қазақстан». Мероприятия приурочены к «Тазару күні» — одному из дней декады Наурызнама, передает BAQ.KZ.

«Тазару күні» символизирует объединение общества в стремлении сделать окружающую среду чище и подчеркнуть важность бережного отношения к природе.

В этот день по всей стране запланированы различные экологические мероприятия, в том числе акции «Мөлдір бұлақ» и «Таза өлке», уборка прибрежных и набережных территорий, а также посадка деревьев.

Организаторы призывают граждан принять активное участие в акциях и внести вклад в сохранение чистоты окружающей среды.