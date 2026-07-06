В Казахстане 26 человек носят имя Астана

В Казахстане имя Астана носят 26 человек. Такие данные привело Бюро национальной статистики, опубликовав ко Дню столицы подборку интересных фактов о главном городе страны.

По состоянию на 1 июня 2026 года численность населения Астаны составляет 1 674 699 человек. Женщин в столице больше, чем мужчин — 884 029 против 790 670. Средний возраст жителей города составляет 30,9 года, а ожидаемая продолжительность жизни — 78,8 года.

По данным ведомства, в течение 2025 года в столице родились 27,4 тысячи детей. Численность жителей младше 18 лет достигла 545 тысяч человек, из которых 280 тысяч — мальчики и 265 тысяч — девочки. За первые пять месяцев 2026 года в городе зарегистрировано более 3 469 браков. Индекс старения населения составляет 22,9, что означает 22,9 человека старше 65 лет на каждые 100 детей.

Продолжает расти и предпринимательская активность. В Астане зарегистрировано 274 285 субъектов малого и среднего бизнеса. По количеству строительных компаний — около 18,5 тысячи — столица занимает первое место в стране. Кроме того, в городе работают 6 819 предприятий общественного питания, что является вторым показателем в Казахстане после Алматы. Жилищный фонд столицы насчитывает 576 тысяч квартир.

В городе функционируют 31 театр, 35 библиотек, 24 парка и пять музеев. Услугами фиксированного интернета пользуются 443,4 тысячи абонентов.

Астана остается одним из крупнейших туристических центров страны. По итогам первого квартала 2026 года гостиницы столицы приняли 67,9 тысячи иностранных гостей. В настоящее время в городе работают шесть пятизвездочных отелей.