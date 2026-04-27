На Правительственном часе в Мажилисе обсуждаются изменения на рынке труда и влияние искусственного интеллекта. Депутаты заявили, что в ближайшие годы профессии миллионов казахстанцев пройдут трансформацию, и подняли вопрос необходимости адаптации системы высшего образования, передает корреспондент BAQ.KZ.

На Правительственном часе депутат Дания Еспаева подняла вопрос подготовки кадров с высшим образованием в условиях изменений рынка труда и внедрения искусственного интеллекта.

По ее словам, развитие человеческого капитала стало одним из главных направлений государственной политики. В этой связи Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность перехода к модели развития, основанной на науке и технологиях.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, к 2035 году 44% профессий в стране, или около 4 млн человек, изменятся под влиянием искусственного интеллекта. Кроме того, 46 профессий сократятся, а 14 полностью исчезнут.

«Ускоренное внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики требует от системы высшего образования подготовки специалистов, адаптированных к условиям цифровизации и автоматизации», - заявила Дания Еспаева.

Депутат отметила, что на стыке новых технологий и экономики уже формируются новые профессии, спрос на которые в ближайшие годы будет расти.

В этом направлении усилена государственная поддержка системы высшего образования. За последние пять лет финансирование отрасли выросло с 246 млрд до 472 млрд тенге. В этом году количество государственных образовательных грантов достигло 77 тысяч, из них 18,8 тысячи выделены на инженерные направления.

Кроме того, стипендии студентов за последние годы выросли почти в два раза.