В Казахстане на 1 января 2026 года статус города имеют 90 населённых пунктов. Из них 39 относятся к категории областного значения, 48 — районного значения, и 3 города имеют республиканское значение, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

Лидером по числу городов стала Акмолинская область — здесь зарегистрировано 11 городов. По 8 городов насчитывается в Актюбинской и Карагандинской областях.

Помимо городов, в административно-территориальной структуре страны зарегистрированы 195 районов, 29 поселков, 2 157 сельских округов и 6 096 сел. Наибольшее количество районов приходится на Акмолинскую область — 17 единиц, а максимальное число сел — на Туркестанскую область, где их 794.

Данные позволяют оценить, как распределены населённые пункты по регионам страны, и показывают концентрацию городов и сельской инфраструктуры в разных частях Казахстана.