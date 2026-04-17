В Казахстане 99% налоговых услуг перевели в электронный формат
В Казахстане 99% налоговых услуг переведены в электронный формат. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ануар Сулейменов.
По его словам, переход на новую информационную архитектуру позволил объединить ранее разрозненные системы в единую платформу и значительно ускорить процессы оказания услуг. В частности, операционный день был сокращен с 18 до 3 часов, а время обработки онлайн-платежей — с 15 минут до менее чем одной минуты.
Также существенно оптимизирована обработка документов. Ряд процедур, которые ранее занимали до 15 дней, после цифровизации выполняются в течение 30 минут. Перевод отчетности в онлайн-формат позволил отказаться от бумажного документооборота и упростил взаимодействие с пользователями.
Как отметил Сулейменов, система охватывает весь жизненный цикл налогоплательщика — от регистрации до закрытия бизнеса, включая подачу отчетности, контроль и получение государственных услуг. В настоящее время реализовано 75 интеграций с государственными органами, что позволило сократить сроки оказания услуг за счет отказа от бумажных запросов.
Кроме того, развиваются открытые API-сервисы, в том числе для проверки задолженности и поиска платежей. В новом кабинете налогоплательщика уже реализована большая часть форм налоговой отчетности.
