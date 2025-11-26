По данным Минтруда, на 1 ноября 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 285,1 тыс. граждан из 53 тыс. семей. Общий объем выплаченных средств составил 27,1 млрд тенге. В текущем году на финансирование АСП предусмотрено 98,4 млрд тенге, передает BAQ.kz.

АСП предоставляется семьям, доход которых ниже черты бедности, и включает ежеквартальные выплаты, а также дополнительную ежемесячную поддержку детям от 1 до 6 лет в размере 1,5 МРП. На начало ноября такие выплаты получили 88,8 тыс. детей, сумма — 3,4 млрд тенге.

Меры поддержки также предусматривают трудоустройство, обучение и гранты для открытия собственного дела.

Подать заявление на назначение АСП можно через карьерные центры, акиматы сельских округов или портал eGov.kz.