В Казахстане внесены изменения в закон "О жилищных строительных сбережениях РК", которые открывают возможность участия в системе не только "Отбасы банка", но и другим банкам второго уровня, передаёт BAQ.KZ.

Согласно поправкам, "для целей настоящего закона под жилищными строительными сберегательными банками понимаются также банки второго уровня, не обладающие статусом жилищного строительного сберегательного банка". Ранее право работы в системе ЖСС было исключительно у "Отбасы банка".

Новые правила позволяют банкам второго уровня открывать своим клиентам вклады в жилищные строительные сбережения, а также выдавать промежуточные, предварительные и жилищные займы для улучшения жилищных условий.

Однако есть и ограничения. Депозиты, открытые в "Отбасы банке", ежегодно получают государственную премию. Такой денежный "бонус" не распространяется на жилищные вклады, открытые в обычных банках.

Таким образом, банки второго уровня получили доступ к системе ЖСС, но будут работать по правилам, отличным от "Отбасы банка", без права на государственную премию по депозитам.