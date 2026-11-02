В Казахстане более 130 тысяч лошадей отслеживают со спутников
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Казахстанская компания iGps Tech разработала систему, которая позволяет фермерам следить за скотом даже там, где нет сотовой связи. Сейчас под спутниковым мониторингом находятся более 130 тысяч лошадей, а самой технологией пользуются свыше 3 800 клиентов, сообщает BAQ.KZ.
Система показывает местоположение животных и маршруты их передвижения. Фермеры могут устанавливать виртуальные границы пастбищ и отслеживать выход скота за их пределы. Это помогает снижать риск угона и потери животных, предотвращать их появление на автомобильных дорогах и посевных площадях.
Технологию применяют не только для лошадей, но и для крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных.
Компания развивает проект уже восемь лет. Первоначально специалисты работали с зарубежным оборудованием, но впоследствии перешли к разработке собственных спутниковых трекеров и программного обеспечения с учетом особенностей пастбищного животноводства.
В 2026 году iGps Tech представила обновленную систему, объединяющую спутниковый трекер и биосенсоры. Одно устройство позволяет одновременно контролировать до десяти животных, отслеживая температуру тела и двигательную активность.
Помимо Казахстана, интерес к разработке проявляют другие страны Центральной Азии. В числе перспективных зарубежных рынков компания рассматривает Аргентину и Австралию.
«Мы работаем над продуктом, востребованным далеко за пределами Казахстана. Хотелось бы, чтобы созданная в нашей стране технология стала одним из инструментов цифровизации мирового животноводства», – отметил основатель и генеральный директор iGps Tech Мирас Байжигит.
Компания сотрудничает с Гёттингенским университетом в Германии. Совместные исследования посвящены влиянию выпаса животных на природные территории, включая возможное снижение риска природных пожаров.
В дальнейшем iGps Tech планирует создать единую цифровую платформу Agro-SuperApp, где объединят спутниковое наблюдение за животными, ветеринарный контроль, аналитику и другие сервисы для сельского хозяйства.
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