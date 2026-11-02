В Казахстане более 130 тысяч лошадей отслеживают со спутников

Казахстанская компания iGps Tech разработала систему, которая позволяет фермерам следить за скотом даже там, где нет сотовой связи. Сейчас под спутниковым мониторингом находятся более 130 тысяч лошадей, а самой технологией пользуются свыше 3 800 клиентов, сообщает BAQ.KZ.

Система показывает местоположение животных и маршруты их передвижения. Фермеры могут устанавливать виртуальные границы пастбищ и отслеживать выход скота за их пределы. Это помогает снижать риск угона и потери животных, предотвращать их появление на автомобильных дорогах и посевных площадях.

Технологию применяют не только для лошадей, но и для крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных.

Компания развивает проект уже восемь лет. Первоначально специалисты работали с зарубежным оборудованием, но впоследствии перешли к разработке собственных спутниковых трекеров и программного обеспечения с учетом особенностей пастбищного животноводства.

В 2026 году iGps Tech представила обновленную систему, объединяющую спутниковый трекер и биосенсоры. Одно устройство позволяет одновременно контролировать до десяти животных, отслеживая температуру тела и двигательную активность.

Помимо Казахстана, интерес к разработке проявляют другие страны Центральной Азии. В числе перспективных зарубежных рынков компания рассматривает Аргентину и Австралию.

«Мы работаем над продуктом, востребованным далеко за пределами Казахстана. Хотелось бы, чтобы созданная в нашей стране технология стала одним из инструментов цифровизации мирового животноводства», – отметил основатель и генеральный директор iGps Tech Мирас Байжигит.

Компания сотрудничает с Гёттингенским университетом в Германии. Совместные исследования посвящены влиянию выпаса животных на природные территории, включая возможное снижение риска природных пожаров.

В дальнейшем iGps Tech планирует создать единую цифровую платформу Agro-SuperApp, где объединят спутниковое наблюдение за животными, ветеринарный контроль, аналитику и другие сервисы для сельского хозяйства.