С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации в 10 регионах Казахстана были открыты специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями. На сегодня на их баланс принято 872 объекта, выдано 283 единицы спецтехники, трудоустроены 1197 специалистов, передает BAQ.KZ.

Главной задачей специализированных организаций является обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, поддержание объектов в надлежащем состоянии и своевременное проведение ремонтных работ.

"Учреждения открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетісу. Таким образом, общее число специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями в стране достигло 16-ти", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По инициативе Министерства акиматами областей также разработаны дорожные карты по принятию коммунальных гидротехнических сооружений на баланс специализированных организаций на 2025-2027 годы.