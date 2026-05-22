В Казахстане более 9,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей
При этом с начала года зарегистрирован один летальный случай от Конго-Крымской геморрагической лихорадки.
В Казахстане растет число случаев укусов клещей. С начала года за медицинской помощью после укусов клещей обратились 9599 человек. Об этом говорится в ответе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.
По данным комитета, в этом году в Алматы зарегистрировано два случая клещевого энцефалита. Также подтверждены шесть случаев Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), в том числе:
в Туркестанской области – 2 случая;
в Кызылординской области – 3 случая;
в Жамбылской области – 1 случай.
В ведомстве также подтвердили, что с начала года зарегистрирован один летальный случай от ККГЛ.
Что делать при укусе клеща?
Специалисты рекомендуют при укусе клеща не терять времени и сразу обращаться в медицинское учреждение. Особенно важна экстренная профилактика в регионах распространения клещевого энцефалита. По информации комитета, иммуноглобулин против клещевого энцефалита эффективен только в первые трое суток.
В эндемичных районах гражданам следует обращаться в травмпункт, инфекционную больницу или поликлинику по месту прикрепления. Врачи удалят клеща и направят его на лабораторное исследование. Если у клеща обнаружат вирус, пациенту введут специальный иммуноглобулин.
В настоящее время к эндемичным по клещевому энцефалиту регионам Казахстана относятся:
- Алматы;
- Алматинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- область Жетісу;
- Кокпектинский район области Абай;
- Сандыктауский район Акмолинской области;
- Айыртауский район Северо-Казахстанской области.
Комитет сообщил, что в указанных регионах завершен первый этап дезинсекционных работ. Сейчас в Алматы начался второй этап.
В эндемичных по Конго-Крымской геморрагической лихорадке регионах - Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и городе Шымкенте - продолжаются специальные противоклещевые обработки.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля также опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что «клещи завозятся и распространяются из России через деревья». В ведомстве заявили, что эти сведения не имеют оснований.
Как защититься от клещей?
Врачи советуют строго соблюдать меры предосторожности на природе для профилактики Конго-Крымской геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита.
По словам специалистов, при выезде на природу необходимо использовать специальные аэрозольные репелленты, отпугивающие клещей. Также важно регулярно осматривать себя и друг друга, чтобы вовремя заметить клещей на одежде.
При стрижке или обработке шерсти сельскохозяйственных животных рекомендуется использовать защитную одежду и перчатки. Если специального защитного костюма нет, верхнюю одежду следует заправлять в брюки, а штанины - в носки. Кроме того, в животноводческих помещениях и местах содержания скота необходимо проводить специальные противоклещевые обработки.
Для профилактики клещевого энцефалита специалисты рекомендуют носить одежду, полностью закрывающую открытые участки тела.
После возвращения с природы необходимо тщательно осматривать себя, окружающих, домашних животных, а также вещи и букеты цветов, привезенные с отдыха.
