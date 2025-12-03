В Казахстане будут штрафовать за ношение никаба в общественных местах
Мажилис принял во втором чтении новый единый закон "О профилактике правонарушений", передает BAQ.KZ.
Согласно закону, расширяется система профилактики правонарушений: число субъектов профилактики увеличивается с 13 до 26. В неё дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодёжи, уполномоченные органы и предприниматели.
Кроме того, пересматривается сама модель профилактики, теперь она будет включать общие, индивидуальные и специальные меры.
В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное – штраф 10 МРП.
Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений.
Внесены поправки, вводящие новую ответственность должностных госорганов и МИО, за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС наделяется полномочиями по привлечению таких лиц к ответственности.
Также в рамках законопроекта в Казахстане ужесточат правила использования электрических самокатов.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности на каждый самокат. Также будет установлен порядок учёта и присвоения регистрационных номеров таким самокатам.
