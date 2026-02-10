Казахстану необходимо усилить развитие технологического предпринимательства и создать условия для появления собственных компаний-"единорогов". Об этом на расширенном заседании Правительства заявил министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев, рассказывая о развитии экосистемы стартапов и искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

По его словам, успешные казахстанские проекты на международном рынке подтверждают готовность страны к новому этапу технологического роста. В связи с этим, государство планирует активнее инвестировать в человеческий капитал и привлечение высококвалифицированных специалистов.

"Пример Higgsfield показал, что пришло время казахстанских единорогов и необходимо придать этому процессу ещё больший импульс. Стране нужны исследователи, инженеры и технологические предприниматели, которые способны создавать продукты мирового уровня. Именно поэтому мы переходим к более активной и системной работе по формированию такого кадрового и инновационного потенциала", — заявил Жаслан Мадиев.

Для поиска и привлечения талантов со всего мира Казахстан запускает специализированную программу, включая сотрудничество с крупными технологическими компаниями, например, Telegram. Также планируется развитие инновационной инфраструктуры: по итогам прошлого года Astana Hub охватила все регионы страны, а работа по её расширению и содержательному наполнению продолжается.

"По итогам прошлого года инфраструктурой Astana Hub обеспечены все регионы страны. Далее работа будет продолжена в части её укрупнения и содержательного наполнения. Особый акцент мы делаем на поиск талантов и взращивание стартапов по всему Казахстану", — отметил министр.

Ключевым элементом экосистемы станет центр Alem.ai, который сосредоточит экспертизу, таланты и технологические инициативы в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, создан Фонд искусственного интеллекта, финансируемый за счёт средств Национального банка, который будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы.

"Создан Фонд искусственного интеллекта, который будет пополняться из средств Национального банка. Сейчас прорабатывается механизм его финансирования. Этот фонд будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы в сфере ИИ", — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Ещё одним инструментом развития ИИ в государственном и квазигосударственном секторах станет международное партнёрство с ведущими специалистами. При поддержке Президента одобрено создание совместного предприятия с компанией 01.AI, которое будет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта. На базе платформы будут создаваться ИИ-агенты, способные существенно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений.