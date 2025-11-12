Главы Казахстана и России в ходе визита обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и региональной повестки, передает BAQ.KZ. Особое внимание стороны уделили развитию образования и спорта, отмечая значительные успехи в этом направлении.

В Казахстане успешно функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, что позволяет расширять возможности для академического обмена и подготовки специалистов по актуальным направлениям. В этом году были открыты филиалы МГИМО в Астане и КазНУ имени аль-Фараби в Омске. Также прорабатывается вопрос создания представительства российского медицинского вуза, что позволит укрепить сотрудничество в области здравоохранения и медицинского образования.

Совместно реализуются проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран, а в Алматы при спонсорской поддержке будет построено здание филиала известной российской школы "Сириус". Это создаст дополнительные возможности для талантливой молодежи и станет важной платформой для развития научных и творческих компетенций.

Отдельное внимание уделяется продвижению русской культуры и языка. Свою роль в этом важном направлении призвана сыграть созданная по инициативе Казахстана Международная организация по русскому языку, которая способствует укреплению культурных связей между странами и сохранению общего языкового и исторического наследия.

Такой комплексный подход к образованию и культуре демонстрирует стратегическую значимость двустороннего сотрудничества и открывает новые перспективы для молодежи Казахстана и России.