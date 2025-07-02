В Казахстане бьют тревогу из-за всплеска финансовых пирамид
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В Казахстане фиксируется новый всплеск активности финансовых пирамид. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) официально предупредило граждан: участие в таких схемах может привести к полной потере вложенных средств, передает BAQ.KZ.
По данным регулятора, мошенники активно маскируют пирамиды под инвестиционные проекты, или финансовые центры. Основной упор делается на агрессивную рекламу через мессенджеры, соцсети и онлайн-презентации. Гражданам обещают быструю доходность, многократно превышающую рыночные ставки, однако реальных инвестиционных механизмов за этим не стоит.
Как распознать ловушку?
В АРРФР напомнили о характерных признаках пирамид:
- Нереалистично высокая доходность.
- Обязательное привлечение новых участников для выплаты прибыли старым вкладчикам.
- Отсутствие лицензии на финансовую деятельность.
- Сбор денег наличными или через неофициальные каналы.
- Манипуляции и давление через мессенджеры: обещания бонусов, подарков, "уникальных шансов".
Особую опасность представляют схемы, где первоначальные вложения минимальны — это создаёт иллюзию доступности и безопасности. Но после первых выплат участников часто втягивают на более крупные суммы.
Что делать, если вас уже обманули?
В случае подозрений гражданам рекомендуют срочно обращаться в полицию и Агентство финансового мониторинга (АФМ). Чем быстрее подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги и остановить мошенников.
"Людей втягивают под красивыми лозунгами о пассивном доходе и финансовой свободе, но в итоге большинство остаются с пустыми счетами и долгами", — предупреждают в АРРФР.
Специалисты советуют перед вложением денег всегда проверять наличие лицензии у компании на официальном сайте регулятора.
"Финансовые пирамиды — это игра без выигрыша для вкладчиков. Единственные, кто остаётся в плюсе, — организаторы", — подытожили в агентстве.
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