В Казахстане фиксируется новый всплеск активности финансовых пирамид. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) официально предупредило граждан: участие в таких схемах может привести к полной потере вложенных средств, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, мошенники активно маскируют пирамиды под инвестиционные проекты, или финансовые центры. Основной упор делается на агрессивную рекламу через мессенджеры, соцсети и онлайн-презентации. Гражданам обещают быструю доходность, многократно превышающую рыночные ставки, однако реальных инвестиционных механизмов за этим не стоит.

Как распознать ловушку?

В АРРФР напомнили о характерных признаках пирамид:

Нереалистично высокая доходность.

Обязательное привлечение новых участников для выплаты прибыли старым вкладчикам.

Отсутствие лицензии на финансовую деятельность.

Сбор денег наличными или через неофициальные каналы.

Манипуляции и давление через мессенджеры: обещания бонусов, подарков, "уникальных шансов".

Особую опасность представляют схемы, где первоначальные вложения минимальны — это создаёт иллюзию доступности и безопасности. Но после первых выплат участников часто втягивают на более крупные суммы.

Что делать, если вас уже обманули?

В случае подозрений гражданам рекомендуют срочно обращаться в полицию и Агентство финансового мониторинга (АФМ). Чем быстрее подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги и остановить мошенников.

"Людей втягивают под красивыми лозунгами о пассивном доходе и финансовой свободе, но в итоге большинство остаются с пустыми счетами и долгами", — предупреждают в АРРФР.

Специалисты советуют перед вложением денег всегда проверять наличие лицензии у компании на официальном сайте регулятора.