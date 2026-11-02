Число оформленных страховок в Казахстане сократилось на 30% за год

В Казахстане за девять месяцев 2026 года количество заключенных договоров страхования сократилось на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,1 млн. При этом объем страховых премий вырос на 16,8%, до 1,43 трлн теңге, следует из данных Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, опубликованных 2 ноября.

Сильнее всего сократилось количество договоров страхования от несчастных случаев, сразу на 75,7%.

В агентстве объяснили это ограничением комиссионных выплат страховым агентам по договорам, связанным с банковскими кредитами. Размер такого вознаграждения не должен превышать 10% страховой премии.

В сентябре страховые компании получили 193,4 млрд теңге страховых премий. Это на 63,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Сколько выплатили клиентам

За девять месяцев страховые компании выплатили 417,9 млрд теңге. Это на 30,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В сентябре объем выплат составил 54,5 млрд теңге.

При этом по отдельным видам страхования показатели различаются.

Обязательное страхование. За девять месяцев собрано 229,6 млрд теңге, что на 14% больше прошлогоднего показателя. Рост связан преимущественно с увеличением поступлений по страхованию работников от несчастных случаев и гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Добровольное личное страхование. Поступления достигли 811,2 млрд теңге, увеличившись на 33,5%. Основной вклад внес рост премий по пенсионному аннуитетному страхованию.

Добровольное имущественное страхование. Собрано 393,9 млрд теңге, что на 6% меньше, чем годом ранее. Снижение связано преимущественно со страхованием финансовых убытков и имущества от ущерба.

Активы и прибыль страховых компаний

По состоянию на 1 октября в Казахстане работали 25 страховых организаций, включая 10 компаний по страхованию жизни. Их совокупные активы с начала года увеличились на 21,7%, до 4,8 трлн теңге.

Чистая прибыль страхового сектора за девять месяцев составила 87,8 млрд теңге.

Сокращение числа договоров страхования регулятор связывает прежде всего с ограничением комиссионного вознаграждения агентов при оформлении страховок, связанных с банковскими займами.